Ilgiornaleditalia.it - Sanità, esami clinici rapidi e monitoraggio efficacia terapie, al via progetto Diana

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La 'cabina di diagnostica' combina tecnologie avanzate non invasive e rappresenta un passo concreto verso la medicina personalizzata Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) - Un'innovazione che promette di rivoluzionare la diagnostica medica. Si chiama(Diagnostica intelligente per analisi non