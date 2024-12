Sanità ambasciatore Taksoe-Jensen | Sostenere partnership con il sistema sanitario

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “L’impegno della biofarmaceutica è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi in Danimarca e siamo convinti si debba continuare a lavorare per la prosperità della società, incoraggiando gli investimenti in nuovi trattamenti che aiutino le persone. Dobbiamolecon il. Ho lavorato con questa azienda per molti anni e abbiamo .