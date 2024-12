Teleclubitalia.it - San Sebastiano al Vesuvio, operaio 70enne precipita dal secondo piano di un’abitazione

Leggi su Teleclubitalia.it

to daldiundi 70 anni mentre era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 17 dicembre, in via Leonardo Da Vinci a Senal. SanaldaldiLa vittima è stata .L'articolo SanaldaldiTeleclubitalia.