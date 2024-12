Puntomagazine.it - San Michele Serino: Passeggiata con la pistola in auto. I Carabinieri arrestano un uomo

Arrestato 38enne a: trovato conclandestina e munizioni, Sequestrata arma con matricola abrasaProsegue senza sosta l’impegno operativo del Comando Provinciale deidi Avellino per il controllo del territorio, volto alla prevenzione ed alla repressione di reati e alla tutela della sicurezza pubblica.In tale ambito, nella serata di domenica, idell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto un 38enne serinese, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di detenzione e porto illegale di arma clandestina, munizioni nonché di ricettazione.L’, alla guida della propriavettura, è stato notato da una pattuglia dell’Arma impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio mentre percorreva la strada Provinciale del comune di Sandi