Salute Girelli Pd | Conoscenza arma fondamentale contro stigma disturbi mentali

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Giornate come questa sono di particolare importanza per superare il tema dellosu. La difficoltà ad affrontare le cose che non si conoscono è insita nell'uomo. E l'unico modo per poterla superare è cercare di conoscere un po' meglio di che cosa si tratta. E questo è un qualcosa che .