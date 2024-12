Sport.quotidiano.net - Sainz, padre e figlio a Fiorano per l’ultimo saluto in pista alla Ferrari. Video

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 17 dicembre 2024 – “Oggi avete fatto di un nonno un uomo felice”. Ha vinto praticamente tutto nel rally, si è appena portato a casa una Dakar: ma pure Carlos(senior) si commuove provando unada Formula 1. Un, quasi fra parenti, quello andato in scena al circuito di, con i(siacheguida della F1-75, la monoposto che nel 2022 ha regalato a Carlitos la prima vittoria nel grande Circus. Grande presenza dai box, mentre ildel pilota di rally guidava ilfra le curve del circuito per i test di, dispensando consigli a papà, che in realtà già sfrecciava a tutta birra sui rettilinei. Bellissimo momento poi quando si sono ritrovati entrambi in, inseguendosi a vicenda. Poi il discorso finale di entrambi. “Avete fatto felice un nonno di 62 anni”, dice Carlos Senior, con l’ormai ex della Rossa (in Williams, al momento, per la prossima stagione) a fargli da eco: “Quando un nonno prova unasi emoziona”.