Lapresse.it - Ronaldo “il Fenomeno” si candida alla presidenza della federazione brasiliana

Leggi su Lapresse.it

siConcalcistica. Lo ha annunciato in un’intervista a ‘Globo Esporte’. “Voglio riconquistare il prestigio e il rispetto che la Seleçao ha sempre avuto, e che oggi non ha”, ha dichiarato l’ex attaccante di Inter e Real Madrid.: “La gente mi ferma per strada e mi chiede di fare qualcosa”“La gente mi ferma per strada e mi chiede di fare qualcosa, perché la situazione in questo momento non è delle migliori, in campo e fuori”, ha evidenziato il due volte Pallone d’oro che ha in mente di “riportare la leggende del calcio brasiliano a essere protagoniste” in modo da rendere la Cbf “l’azienda più apprezzata in Brasile”. Il ‘’ infine ha annunciato che venderà le sue quote del Vdolid, sottolineando che comunque “non sarebbe un ostacolotura”.