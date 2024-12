Sport.periodicodaily.com - Roma vs Sampdoria: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024/2025. Si affrontano due delle deluse dei rispettivi campionati, ma i giallorossi partono comunque favoriti e con l’obiettivo di conquistare il trofeo per dare un senso ad una stagione fin quì deludente.vssi giocherà mercoledì 18 dicembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI giallorossi non possono sottovalutare l’impegno anche perchè devono riscattare immediatamente la sconfitta patita a Como nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Ranieri, con 16 punti in altrettante partite, hanno soltanto due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, per cui il momento è estremamente delicato. Diversamente dagli avversari, i blucerchiati non hanno nulla da perdere.