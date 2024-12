Ilfattoquotidiano.it - Roma si prepara al Giubileo: trasporti pubblici potenziati per milioni di visitatori

Le autoritàne stannondo un piano distraordinario per il, prevedendo un significativo aumento del flusso diche richiederà un’estensione degli orari della metropolitana. Un esempio concreto, come riporta Il Messaggero, è rappresentato dal maxievento in cuidi ragazzi verranno portati a Tor Vergata dal 28 luglio al 5 agosto, durante il quale il servizio metropolitano sarà prolungato fino alle 1:30 di notte, come già sperimentato il 16 giugno scorso in occasione di un concerto al Rock in.Le modifiche all’orario saranno eccezionali, spiega il Campidoglio, con ulteriori estensioni possibili in base all’affluenza e ai flussi registrati. Gli appuntamenti legati alattireranno centinaia di migliaia di persone, rendendo indispensabili misure organizzative per evitare congestioni stradali e agevolare gli spostamenti.