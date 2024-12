Lidentita.it - Roma, la passione del Giubileo

Leggi su Lidentita.it

Una settimana dal: sette giorni die poi tutto avrà inizio. I pellegrini inizieranno ad arrivare in città nelle prossime ore, mentre chi può, tra residenti e fuorisede, scappa per le vacanze di Natale. Eppure, questa vicinanza al giorno del Giudizio (per), non sembra sortire effetti. Perché proprio in questi giorni tutto ., ladelL'Identità.