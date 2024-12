Tpi.it - Rimini, massacra la moglie con il mattarello davanti alla figlia di 14 mesi

un uomo di 29 anni è stato arrestato in flagranza di reato mentre stava picchiando lacon unlorodi 14. L’ipotesi di reato per lui è maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio.Il fatto risale al pomeriggio di domenica 15 dicembre. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in un appartamento in zona Cerasolo dopo essere stati chiamati dai vicini di casa della coppia,rmati per le urla che provenivano dall’abitazione.Ladell’uomo, di origini peruviane, è stata trasportata all’ospedale Infermi dicon feritetesta e alle gambe, ma non è in pericolo di vita. Sembra che all’arrivo delle forze dell’ordine, la donna, ricoperta di sangue, tenesse lain braccio per calmarla.Il marito, di nazionalità albanese, si trova ora nel carcere cittadino dei Cassetti: nei prossimi giorni l’uomo dovrà comparireai magistrati.