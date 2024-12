Udinetoday.it - Rilanciato il servizio di bike sharing in città

Leggi su Udinetoday.it

Dopo 15 anni, Udineva in pensione. Al suo posto un nuovodiper migliorare la mobilità urbana: 380 biciclette Ride Movi, la metà delle quali in versione elettrica, che saranno messe a disposizione in tutto il perimetro comunale. Le due ruote di colore grigio e.