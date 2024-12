Ilgiorno.it - Rifiuti, a Lecco apre il nuovo punto raccolta

oggi al pubblico ilcentro didi via Toscanini, nei pressi della rotonda di via Don Ticozzi in zona Bione. Si trova a pochissima distanza dall’attuale centro di via Buozzi, che verrà definitivamente chiuso. Al taglio del nastro ieri mattina erano presenti il sindaco diMauro Gattinoni e l’assessore Renata Zuffi (Ambiente), insieme alla presidente di Silea Spa Francesca Rota e ai rappresentanti dell’impresa DMC Costruzioni Srl di Brescia che ha realizzato i lavori. Gli orari di apertura non cambieranno: le utenze domestiche potranno continuare ad accedere da martedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14alle 18.30, mentre gli orari per le utenze non domestiche sono da martedì a venerdì dalle 14 alle 18.30. L’ingresso è consentito fino a 15 minuti prima della chiusura.