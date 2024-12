Messinatoday.it - Riapertura del ponte Termini, la Regione: "Da oggi collegamenti più sicuri"

Leggi su Messinatoday.it

Un momento fondamentale per i comuni della zona e non solo. La ripertura delche collega Barcellona e Terme ha visto nuova luce questa mattina dopo il taglio del nastro in pompa magna alla presenza anche dell'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò. "Abbiamo.