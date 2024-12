Lookdavip.tgcom24.it - Regali di Natale? Prendi spunto dai vip

si avvicina e la frenesia dadilaga. Cosa donare ad amici e familiari? Quello con lo shopping tra le vetrine illuminate è un appuntamento immancabile e per certi aspetti piacevole, ma a volte trovare l’idea giusta può essere complicato. Per fortuna ci vengono in aiuto i vip, che sui social lanciano alcune idee da impacchettare sotto l’albero.Scegliere il proprio mitoIl merchandising Miss Bitch di Victoria De AngelisScegliere un regalo attinente ai gusti di chi lo riceve dimostra grande attenzione verso l’altro. Per questo la maglia del Milan in edizione limitata dedicata al 125mo anniversario della squadra potrebbe essere la scelta giusta per moltissimi tifosi o tifose: al momento fa bella mostra di sé nella cabina armadio di Melissa Satta. Spiritosi e caldi i pigiami dei Me Contro Te, faranno sorridere genitori e piccoli fan.