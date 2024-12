Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Val Gardena, startlist, streaming

Si è concluso il weekend di gare in Val d’Isère al maschile ed è già tempo di pensare al prossimo weekend in Europa della Coppa del Mondo di sci2024/2025. Ci saranno le prime gare europee per quanto riguarda la velocità in Val.LA DIRETTA LIVE DELLADIIN VALALLE 11.45Si gareggia sulla mitica Saslong che ha sempre regalato gare incerte, sorprendenti e con distacchi risicati. Il favorito principale sarà Marco Odermatt, ma ci sono gli avversari a partire da Cyprien Sarrazin, passando per Vincent Kriechmayr, il sorprendente Justin Murisier e il nostro Dominik Paris che su queste nevi però non ha mai trovato il feeling giusto. Si parte, martedì 17 dicembre con le prove, si comincerà a gareggiare venerdì 20 con il superG e si chiuderà sabato 21 con lalibera.