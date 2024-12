Riminitoday.it - Qualità della vita, per Croatti (M5S) la priorità non è la sicurezza: "Sono altri gli indici che preoccupano"

Leggi su Riminitoday.it

Pur a fronte dei nove posti scalati rispetto al 2023, la provincia di Rimini non riesce a superare la metàclassifica stilata da Il Sole 24 Ore, nel rapporto sulla “”. Un 42esimo posto che Rimini ottiene grazie all’attrattività per cultura e tempo libero, e anche per.