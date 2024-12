Genovatoday.it - Quale futuro per Balotelli al Genoa?

Leggi su Genovatoday.it

Il 29 ottobre 2024, dopo una lunga trattativa, è iniziata l'avventura aldi Mario. Arrivato da svincolato e con la voglia di "Spaccare la Serie A", come dichiarato in un'intervista prima del suo ritorno nel massimo campionato italiano, per ora non ha inciso per una questione.