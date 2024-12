Ilgiorno.it - Provincia di Monza e Brianza, il primo presidente Allevi: "Perdere la Camera di commercio, la sconfitta più grande”

– Cinque anni vissuti pericolosamente. Dalentusiasmo del 2009 lasi è trovata con un progetto nuovo da costruire, frutto di una lunga battaglia soprattutto economica per l’autonomia da Milano, fino alla disillusione. In una manciata di mesi i primi tagli in Finanziaria e la riforma Delrio, che ha retrocesso le province a enti di secondo livello, con pochi fondi, poche deleghe e unneppure eletto dai cittadini. È toccato a Dario, uomo di centrodestra edella neonata, ripiegare la bandiera dell’orgoglio brianzolo. Non senza rimpianti, ma con la consapevolezza che questo territorio ha ancora le carte in regola per essere locomotiva del Paese. Anche se, certo, con una vera autonomia si potrebbe fare di più. Cosa ricorda di quei giorni? "Ricordare ilConsigliole riunito proprio qui in Villa Reale, con i gonfaloni di tutti i nostri comuni, è stato toccante.