Trentotoday.it - "Pronto, siamo la Caritas: vuole fare una donazione?". Occhio alla trappola

Leggi su Trentotoday.it

In questi giorni alcune persone stanno ricevendo delle telefonate dove, chi parla dall’altro capo del telefono, dice di far parte delladella diocesi di Bolzano e Bressanone e di chiamare per una raccolta di donazioni. Complice il periodo dell’anno, con le feste di Natale sempre più a.