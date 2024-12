Ilrestodelcarlino.it - Pressioni sulla cooperativa Cidas: condannato l'assessore Nicola Lodi

Ferrara, 17 dicembre 2024 – Due anni e 10 mesi e interdizione dai pubblici uffici. Questa la sentenza pronunciata poco fa dal gup Andrea Migliorelli per l', a processo per le presunte. Accolta la richiesta di condanna avanzata dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino. "Una sentenza assurda, appelleremo", il commento a caldo fuori dall'aula del gup, dell'ed ex vicesindaco. L’ipotesi di reato era passata da concussione a induzione indebita a dare o promettere utilità, contestazione che vede coimputato il presidente diDaniele Bertarelli, già a giudizio da solo in dibattimento, mentreaveva scelto la via del rito abbreviato.