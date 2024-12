Iltempo.it - Premio Sacharov, Fidanza (Ecr-Fdi): Voto a Maria Carolina Machado per sostenere libertà in Venezuela

(Agenzia Vista) Strasburgo, 17 dicembre 2024 "Una battaglia che Fratelli d'Italia ha condotto per ottenere la candidatura vincente dell'opposizione democraticana nella persona di, la leader dell'opposizione democratica, e del presidente eletto della Repubblica di, Edmundo González Urrutia. Unche ci ha visto protagonisti come Fratelli d'Italia, come conservatori europei, per dare un forte segnale di sostegno a chi si batte ormai da tempo per lae la democrazia in." Così l'europarlamentare per Fratelli d'Italia Carlo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev