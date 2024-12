Ilrestodelcarlino.it - Poviglio, due feriti nello schianto tra furgoni

(Reggio Emilia), 17 dicembre 2024 -fra due, nel tardo pomeriggio all’incrocio tra via Tollara e via Cornetole, alle porte di, nei pressi del confine con il territorio di Castelnovo Sotto. Al momento dell'incidente nella zona la visibilità era ridotta dalla nebbia. Dopo uno scontro, provocato probabilmente da una mancata precedenza, uno dei due veicoli, un Iveco, si è ribaltato su un fianco. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Sant’Ilario e Reggio per aiutare gli occupanti a uscire dall’abitacolo in sicurezza. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso con le ambulanze della Croce azzurra, della Pubblica assistenza, raggiunte anche dal personale dell’autoinfermieristica di. Dopo le prime cure, i due uomini che si trovavano sull’autocarro sono stati portati in ospedale, con traumi vari ma non in pericolo di vita.