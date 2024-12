Latinatoday.it - Porto di Rio Martino: quali prospettive per il futuro?

Leggi su Latinatoday.it

per ildeldi Rio? Di questo hanno parlato oggi la sindaca di Latina, Matilde Celentano, e la deputata della Lega Giovanna Miele nel corso di un incontro istituzionale in Comune. La prima cittadina ha espresso apprezzamento per l’iniziativa parlamentare.