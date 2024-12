Puntomagazine.it - Pietrastornina: controlli sulle acque di vegetazione. Denunciate due persone

Leggi su Puntomagazine.it

Deferimento per violazioni ambientali in un frantoio oleario a(AV):sullo smaltimento dellediMilitari del Nucleo CCF di Summonte (AV), a seguito della campagna di controllo delledidei frantoi oleari, in sinergia con la locale Stazione dei Carabinieri competente per territorio, effettuavano un sopralluogo all’interno di un opificio in agro del comune di.La verifica dei militari operanti si concentrava sullo spandimento delleprodotte nella campagna olearia 2023/24. Per tale campagna olearia si accertava, dai documenti di trasporto, che lo spandimento era avvenuto in modo difforme e fuori dai casi previsti dal disciplinare. in particolare risultava che alcuni siti di spandimento rientravano all’interno di aree boscate e con una pendenza superiore al 15%.