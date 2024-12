Fanpage.it - Pietrangeli dall’ospedale: “Sono caduto e ho sentito un forte dolore. Ero immobilizzato e solo in casa”

Il 91enne ex tennista nei giorni scorsi in seguito a una caduta in casa ha riportato la frattura dell'anca destra.è di buon umore, spera di trascorrere il Natale a casa e sarebbe lieto se passassero a trovarlo Sinner e Berrettini.