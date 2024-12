Forlitoday.it - Picchiò selvaggiamente la compagna, tanto da mandarla in ospedale: maxi-condanna a 9 anni

Leggi su Forlitoday.it

Arriva la stangata in tribunale per un 31enne accusato di maltrattamenti e gravi lesioni personali. Alcuni giorni fa, il Tribunale di Forlì, in seduta collegiale, hato il soggetto alla pena di novee quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Vittima.