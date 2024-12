Ilrestodelcarlino.it - Piano urbanistico generale, dibattito pubblico

Ilsarà presentato pubblicamente giovedì dalle 9 alle 13, nella sala D’Attorre di Casa Melandri, in via Ponte Marino 2 a Ravenna. Ilpropone una sintesi tra le anime della città tra lavoro, produzione, energia, ambiente, cultura e turismo, attraverso le sfide emergenti ‘neutralità climatica’, ‘inclusione e ospitalità’ e ‘attrattività, in transizione e internazionale’, declinate in microsfide e azioni che permeano il progetto ‘Paesaggi di terra e acqua’, come viene definito il Pug della ‘Ravenna città responsabile’. Dopo l’ok in Giunta, la presentazione alla commissione ‘Assetto del territorio’ nei giorni scorsi e quella in Consiglio comunale di oggi, ci sarà la presentazione pubblica della riassunzione parziale dal titolo ‘Le tre sfide del Pug’. Dopo i saluti dell’assessora a Urbanistica, edilizia privata e rigenerazione urbana, Federica Del Conte, Daniele Capitani, dirigente del Servizio progettazione e gestione urbanista-responsabile Ufficio didel Comune, parlerà de ‘Il quadro conoscitivo diagnostico e la strategia del’.