Modenatoday.it - Piano Stellantis per Modena, la Regione: "Incontro positivo, ma serve un piano industriale di dettaglio"

Leggi su Modenatoday.it

“Sicuramenteaver identificato a, alla Maserati, il polo dell’alta gamma in Italia di. Lì occorre però anche un investimento in un ‘dimostratore tecnologico’ per puntare anche su ricerca e sviluppo. Anche per questo ho richiesto di presentare a breve il nuovo progetto.