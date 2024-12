Lanazione.it - Perugia piange Enrico Mattioli: "Persona buona, gentile e rara"

, il 48enne morto nella notte tra sabato e domenica, in un incidente stradale lungo la Flaminia. Padre di due gemelli, dipendente della Gesenu, viene ricordato sui social per la sua bontà d’animo, "unadi cuore, davvero". "Sei stato un grande amico. Eri il migliore, grazie" scrive una conoscente.stava tornando da una cena insieme a un amico 46enne, che guidava la vettura. Nei pressi di un semaforo mobile, in una zona di lavori stradali, tra Cagli e Cantiano, secondo quanto ricostruito, la vettura ha tamponato un autocarro che era fermo al rosso. Alla guida dal mezzo un autista 61enne, residente nel Pesarese, che per primo ha dato l’allarme, chiedendo l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri ele del 118.