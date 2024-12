Ilfoglio.it - Per Tony Effe non applaudo al sindaco censore, prego per una messa riparatrice

Brutta la censura, bruttissimi i testi, brutterrimi i tatuaggi.non lo ascolto ma lo vedo, impossibile non imbattersi in qualche sua immagine, e noto un tatuaggio ambulante, un tizio tutto sporco di inchiostro. “Lo stravolgimento del corpo, in ogni sua forma, dal tatuaggio al cambiamento di sesso, è sempre un indiretto atto di culto satanico” scrive il cardinale Sarah nel suo ultimo “Dio esiste?”. Amando la libertà, di espressione e di culto, perfino satanico, nonilinvece che al Circo Massimo si tenga in seguito una. Infine, amando la bellezza,che il servizio sanitario fornisca gratuitamente la rimozione laser ai pentiti del pigmento tribale, a chi da ragazzo venne sedotto e sconciato da questi cattivi maestri e ora sogna di tornare pulito, riabilitato alla civiltà.