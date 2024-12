Ecodibergamo.it - Per «Puntogel» un calendario corsi 2025 ricco di novità

Leggi su Ecodibergamo.it

Prodotti e ingredienti per valorizzare le feste natalizie e, da gennaio, nuove proposte di formazione per i professionisti: sono questi i focus dell’azienda di Bergamo che punta su qualità e innovazione. Anche per San Valentino e Carnevale.