Ilgiorno.it - Pandorogate e uova di Pasqua, a gennaio l’ora della verità per Chiara Ferragni

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Arriverà dopo le vacanze di Natale la decisioneProcura di Milano in merito all'inchiesta in cuiè tra le persone accusate di truffa aggravata per i noti casi del pandoro ‘Pink Christmas’ e delledi cioccolato di‘Dolci Preziosi’. Nei giorni scorsi il pm Cristian Barilli e l'aggiunto Eugenio Fusco, titolari dell'indagine chiusa lo scorso ottobre anche per l'ex collaboratoreinfluencer Fabio Damato, per Alessandra Balocco, amministratore delegato dell'azienda piemontese, e per Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-ID, si sono confrontati con i legali degli indagati. I quali, eccetto quelli di Damato, hanno depositato memorie difensive sollecitando la richiesta di archiviazione. Da quanto è stato riferito i pubblici ministeri, che hanno delegato per gli accertamenti il Nucleo di Polizia economico finanziariaGdf, approfitterannopausa natalizia per le loro valutazioni.