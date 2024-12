Pisatoday.it - Pallavolo: impegno proibitivo per la Verodol Casciavola sul terreno del Volley Porcari

Leggi su Pisatoday.it

Turno infrasettimanale per laCBDche mercoledì 18 dicembre alle 21 sarà di scena sul campo del, una delle grandi favorite per la promozione in serie B2. La formazione lucchese già la scorsa stagione ha sfiorato il grande salto e quest’anno vuol riprovarci, tanto.