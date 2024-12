Oasport.it - Pallamano, Simone Mengon verso i Mondiali: “Possiamo giocarcela con tutti, due i match fondamentali”

Leggi su Oasport.it

Scalda i motoriin vista degli attesissimi Campionatidi2025, in scena tra Croazia, Danimarca e Norvegia dal 14 gennaio al 2 febbraio. Un evento cercato, voluto ed eroicamente trovato da tutta la Nazionale azzurra, artefice di una grande crescita in termini qualitativi e tecnici maturata durante gli ultimi mesi. Il centrale classe 2000, in forza in Bundesliga, precisamente tra le fila dell’Eisenach, ha parlato proprio dell’imminente rassegna iridata ai microfoni della FIGH, fornendo degli spunti di riflessione molto importanti. “Nelle ultime 5-6 partite, tra qualificazioni aie agli Europei, siamo riusciti a fare veramente bene. Sono molto contento del progresso che stiamo avendo – ha detto– Si è visto soprattutto in Spagna, dove siamo andati vicinissimi all’impresa e dov’è stato amarissimo uscire senza punti.