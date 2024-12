Ilgiorno.it - Ottavia Piana a u n passo dalla salvezza. I soccorritori: “Entro tre-quattro ore fuori dall’abisso”

Leggi su Ilgiorno.it

Fonteno, 17 dicembre 2024 –, la speleologa bloccata in grotta da sabato 14 dicembre, potrebbe uscireBueno di Fonteno nella bergamasca già questa notte. Il Soccorso Alpino e Speleologico ha da inviato una nota in cui si conferma che le operazioni di recupero si sono rivelate più veloci del previsto. “circa tre-ore la barella con l'infortunata potrebbe esseregrotta – si legge nel comunicato ufficiale -. L'ultimo tratto è stato percorso più velocemente del previsto, grazie ai tratti disostruiti in precedenza e per la valutazione dei sanitari di evitare soste prolungate. Lo stesso tratto, lo scorso anno durante l'intervento, era stato percorso in circa 12 ore. Si tratta di una stima soggetta alle condizioni sanitarie dell'infortunata. Sarà nostra cura inoltrare tempestivamente le immagini dell'uscita”.