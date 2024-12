Ilrestodelcarlino.it - Ospedale Vandini, nuova fase di cantieri. Sarà completata entro fine gennaio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al via unadell’intervento Pnrr all’“Mazzolani” di Argenta, che prevede la demolizione del corpo 13 e la realizzazione dellastrada di accesso per i fornitori da via Benati. Le lavorazioni si svolgeranno all’interno dell’area già recintata e non ci saranno modifiche né all’attività sanitaria, né alla viabilità e ai percorsi negli spazi circostanti. L’accesso rimane da via Cristo per gli operatori e per i fornitori e il passaggio è libero fino alla rampa che porta al tunnel, come da attuale viabilità. Per la mitigazione del rumore ambientale, sono stati installati lungo il perimetro del cantiere pannelli fonoassorbenti. Questaper