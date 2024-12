Ilnapolista.it - Ordine: «Allarmante Leao che dopo lo 0-0 col Genoa ha detto: “Pareggiare non è la fine del mondo”»

Anche Francosul Giornale parla della crisi Milan. Una crisi di risultati, di leadership, di società. E per far capire bene lo sbando in cui versa la società rossonera, il giornalista sottolinea alcune parole diin conferenza stampalo 0-0 contro il.Le parole diilsono preoccupantiScrive:Tornando a domenica sera uno degli spunti più allarmanti è sintetizzato in una frase pronunciata da Rafapartita nella conferenza stampa al fianco di Fonseca e sottovalutata. Ha dettato il capitano: «non è ladel». Come se fosse il primo inciampo di una stagione scandita da troppi buchi nell’acqua e poche serate da ricordare. È il segno della discutibile sensibilità di un gruppo che non è sintonizzato con la realtà del Milan, con le responsabilità relative e con le ambizioni dichiarate a parole.