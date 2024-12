Viterbotoday.it - Ondata di furti, aumentano i controlli: in quattro fermati e rilasciati

Leggi su Viterbotoday.it

L'diche sta interessando la Tuscia nelle ultime settimane rischia di trasformarsi in una psicosi per i cittadini. Le forze dell'ordine, in risposta all'escalation di episodi, sono sul campo con un impegno straordinario: hanno intensificato e moltiplicato, pattugliamenti e.