Sbircialanotizia.it - Omicidio Martina Scialdone, chiesto ergastolo per ex compagno

Costantino Bonaiuti è accusato divolontario aggravato dai motivi futili e abietti La procura di Roma hala condanna all’con isolamento diurno di 18 mesi per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere di 61 anni che nel gennaio 2023 ha sparato e ucciso l’ex compagnafuori da un ristorante in via Amelia al .