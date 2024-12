Agi.it - Omicidio di Martina Scialdone, la procura chiede l'ergastolo per l'ex compagno

AGI - Ladi Roma ha chiesto una condanna all'con isolamento diurno di 18 mesi per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere di 61 anni che ha sparato e ucciso, la sua ex fidanzata, fuori da un ristorante in via Amelia, nel quartiere Tuscolano. Parti civili nel processo, oltre alla madre e al fratello dell'avvocato di 34 anni uccisa il 13 gennaio 2023, anche l'associazione 'Insieme a Marianna' per il contrasto della violenza sulle donne. I magistrati contestano a Bonaiuti l'volontario aggravato dai motivi futili e abietti rappresentati dalla gelosia, dall'aver agito contro una persona a lui legata da relazione affettiva, e dalla premeditazione oltre che il porto illegale in luogo pubblico della pistola semiautomatica Glock che deteneva per uso sportivo.