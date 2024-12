Quotidiano.net - Ok dal Senato a ddl per Commissione d'inchiesta sulle banche

Leggi su Quotidiano.net

Nell'Aula delsi approva con 84 sì, nessun no, 51 astenuti, il ddl per istituire unad'. Con il testo, nato dalla sintesi dei 2 progetti di legge presentati dalre FI Pierantonio Zanettin e da Mario Turco (M5S), prende il via unamonocamerale per indagare sul sistema bancario, finanziario e assicurativo con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, all'accesso al credito di giovani, famiglie e imprese, incluse microimprese e piccole e medie imprese e ai rapporti con la clientela, considerando l'utilizzo delle nuove tecnologie, compresa l' intelligenza artificiale.