Quotidiano.net - Ok ad aumento detassazione mance personale bar e ristoranti

Leggi su Quotidiano.net

Via libera a undi 5 punti, dal 25 al 30% del limite didelleche ilche lavora nei bar o neiriceve dai clienti. E ok a un innalzamento da 50mila a 75mila del tetto di reddito sotto la quale si applica. La commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato un emendamento alla manovra di FdI in questo senso.