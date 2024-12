Ilrestodelcarlino.it - "Occupazione e investimenti. Confronto sulla Beghelli"

Presidio nutrito venerdì davanti allo stabilimentodi Monteveglio. Iniziativaquale Fiom Cgil ha chiarito il collegamento con la mobilitazione dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto nazionale, ma che comprensibilmente ha acceso un faronotizia della cessione dellaspa al gruppo bergamasco Gewiss. In una lettera inviata a tutti i 900 dipendenti, il fondatore Gian Pietroaveva sottolineato che "la principale motivazione è stata quella di poter garantire maggiore serenità a chi vi lavora", grazie all’ingresso di"in un famoso gruppo italiano molto importante del settore che, grazie alla sua solidità e alla sua dimensione internazionale, potrà garantire glinecessari per poter rimanere competitivi sul mercato globale". Ed è su questo aspetto che si è concentrata la Cgil che anche venerdì ha ribadito che "riconosciamo alla proprietà uscente di aver gestito senza pesanti ricadute occupazionali una situazione di difficoltà più che decennale, ma pensiamo che sia necessario, al più presto, un percorso diche permetta alle rappresentanze sindacali e ai lavoratori di prendere visione del piano industriale, dei progetti e deglinecessari a preservare l’nei tre stabilimenti di Monteveglio, Savigno e Pievepelago".