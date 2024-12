Ilrestodelcarlino.it - Nuovo autovelox in via Matteotti. Baldini: "La strada più pericolosa"

Al via oggi i lavori l’installazione di unin via, posizionato nel tratto in prossimità dell’incrocio della con via Nugaroni. E’ unaad alta incidentalità, anche mortale; nei mesi scorsi è stato installato un guardrail con dispositivi di protezione per i motociclisti; con l’obiettivo di un ulteriore miglioramento della sicurezzale, negli scorsi mesi è stata richiesta l’autorizzazione alla Prefettura per l’installazione di un sistema di controllo a distanza della velocità. Il dispositivo sarà installato con un intervento che indicativamente impegnerà dalle 8 fino alle 16, circa. Per tutta la durata dei lavori la percorribilità di viasarà garantita a senso unico alternato. Nei prossimi giorni sarà installata la segnaletica di riferimento, mentre il velox sarà attivato prossimamente.