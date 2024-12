Lanazione.it - Nozze d’oro e di platino, i festeggiamenti a teatro

CAPANNOLI Festeggiate ieri alComunale le coppie che nell’anno corrente hanno raggiunto i 50 anni di matrimonio ed addirittura 60 anni. Una bella iniziaitva in cui molte coppie si sono ritrovate per passare un pomeriggio insieme con musiche degli anni ‘70, un po’ di comicità teatrale con gli attori e le attrici di Hystrioe i ricordi di quei tempi. Diventato un appuntamento annuale dell’Amministrazione Cecchini, la Sindaca ricorda il valore delle coppie così longeve, il valore dell’unione e l’esempio di questi uomini e donne per le nuove generazioni. Ragione per cui meritano di essere festeggiate, sottolineandone l’importanza. Sono 22 le coppie che hanno festeggiato nel 2024 lee 7 le coppie che hanno raggiunto i 60 anni di matrimonio. Alla fine dell’iniziativa la Sindaca ha consegnato a tutte le coppie presenti una pergamena ricordo.