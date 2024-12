.com - Nidi gratis in Toscana: la Regione accoglie 14mila domande

Leggi su .com

Sono complessivamente 14229 leaccolte per la seconda annualità di. Il dato emerge dopo la conclusione delle procedure connesse alla riapertura nell’ottobre scorso del bando rivolto alla famiglie per far accedere gratuitamente le proprie figli e i propri figli, con età fino a tre anni, ai servizi per l’infanzia nell’anno educativo 2024/2025L'articoloin: laproviene da Firenze Post.