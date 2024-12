Ravennatoday.it - Nella rocca riprende vita "Frankenstein Junior": il videoclip girato nel castello sforzesco

Leggi su Ravennatoday.it

Lasforzesca di Bagnara di Romagna diventa la sede di unmusicale che celebra i 50 anni di. Il brano protagonista delsi intitola "Matti like", del gruppo Francesco e i Passabanda. Ispirato alla celebre commedia di Mel Brooks, in bianco e nero come.