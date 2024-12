Fanpage.it - Nella manovra finanziaria 10 mln per ricercatori precari Cnr, Caso (5s): “Segnale contro tagli del governo”

Leggi su Fanpage.it

Fanpage ha contattato Antonio, (M5s) firmatario dell'emendamento da circa 10 milioni annui per la stabilizzazione di circa duecentodel Cnr: "Passo importante ma non basta. Governo continua aare. Bisogna investire in istruzione e ricerca".