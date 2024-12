Oasport.it - NBA, i risultati della notte (17 dicembre): successo all’overtime per i Pistons di Fontecchio, Maxey e George trascinano i 76ers. Bene Nuggest e Clippers

Sei sono le partite disputate nellaper la regular season 2024-2025NBA, dove è sceso in campo anche il nostro portacolori Simonecon i suoi Detroit: andiamo quindi a riepilogare brevemente quanto accaduto negli States, dove non sono mancate come sempre le grandi emozioni.esterno dei Philadelphia(8-16) sul campo dei Charlotte Hornets (7-19) col punteggio di 108-121: Tyresetrascina i suoi con una prestazione monstre da 40 punti, con 33 punti e 8 assist di Paul– 24 punti di Miles Bridges per i padroni di casa, con 15 punti e 11 assist di LaMelo Ball. Serve un overtime ai Detroit(11-16) per piegare la resistenza dei Miami Heat (13-11) per 125-124: decisiva la tripla doppia di Cade Cunningham (20 punti, 11 rimbalzi e 18 assist), con 28 punti di Malik Beasley – 9 punti in 24’ per il nostro Simone, con Jimmy Butler che piazza una tripla doppia da 35 punti, 19 rimbalzi e 10 assist ma non basta ad evitare il ko.